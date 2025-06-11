В Балашихе проведут капремонт корпуса шестой школы

На улице 1 Мая в микрорайоне Саввино Балашихи проведут капитальный ремонт одного из корпусов школы № 6. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Контракт на проведение работ заключен с ООО СК «Молния», их планируют завершить до сентября 2026 года. Ремонт пройдет в рамках госпрограммы по модернизации социальной инфраструктуры.

Строителям предстоит провести проектирование, инженерные изыскания, ремонт и поставку необходимого оборудования. Общая площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновят фасад и входную группу, проведут кровельные и другие работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.