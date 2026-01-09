В Балашихе проведут капремонт стадиона «Керамик»

В микрорайоне Железнодорожный в городском округе Балашиха проведут капитальный ремонт стадиона «Керамик», он начнется в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.

Строителям предстоит обновить бассейн и площадки для хоккея, баскетбола и волейбола, провести модернизацию футбольного поля с новым покрытием и трибунами, обустроить прогулочные и парковочные зоны, установить новую детскую площадку. План обновления прорабатывался при участии жителей микрорайона Керамик.

Стадион возвели в 1973 году, он включен в государственную программу Московской области по капремонту объектов спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.