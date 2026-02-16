В Балашихе проведут вторую очередь благоустройства Вишняковского лесопарка

В 2026 году в Балашихе продолжат работы по благоустройству второй очереди Вишняковского лесопарка площадью 85 га, там создадут современную инфраструктуру для отдыха, спорта и культурных мероприятий. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Специалистам предстоит проложить сеть дорожек и тропинок, оборудовать игровую площадку для детей, спортивные зоны с современным оборудованием, павильон проката, фестивальную площадку с павильоном Мейерхольда и арт-объектом — Башней Мейерхольда. Кроме того, в лесопарке появится зона для выгула собак, уличная мебель, приветственный пилон на входе, указатели с QR-кодами и специальные элементы для лыжной трассы. На территории высадят кустарники и газоны, установят освещение на дорожках и площадках, а также систему видеонаблюдения. Завершить работы планируют к октябрю 2026 года.

