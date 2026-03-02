В Балашихе провели фестиваль солдатской песни «Единство во имя Отечества»

В Дворце культуры городского округа Балашиха состоялся гала-концерт первого областного фестиваля солдатской песни «Единство во имя Отечества», он собрал порядка 650 человек, включая профессиональных артистов, ветеранов, участников специальной военной операции и их семей, волонтеров и активистов военно-патриотических объединений. Мероприятие провели при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области, Общественной палаты региона, Фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО.

«Нашей целью было поддержать важные социально значимые проекты, которые находят реальный отклик у жителей. Особое внимание, конечно, на проектах, направленных на поддержку участников СВО и их семей, и фестиваль в Балашихе — яркий пример такой работы. Отрадно, что среди участников мероприятия много молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, мероприятие стало одним из 14 победителей грантового конкурса для членов общественных палат 2025 года, общий объем финансирования из регионального бюджета составил 20 млн рублей. Из более чем 300 заявок жюри отобрало самых ярких исполнителей. Так, например, программу открыл юнармеец из Серпухова Всеволод Данилов. Он выступил с «Темной ночью», дуэты из Солнечногорска – «В землянке», Марианна Воротникова и Виктория Дегтярева из Солнечногорска – современную композицию «Только держись!», созданную курской поэтессой для поддержки бойцов СВО.

Кроме того, на вечере выступили участники СВО. Так, ветеран СВО из Балашихи Рубен Нанбандян спел «Дым Отечества», Виталий Овчаров – «Офицеров» Олега Газманова.

Отметим, что в организации мероприятия помогали «Волонтеры Подмосковья». В фойе Дворца культуры посетители могли написать письмо бойцам СВО со словами поддержки. Их активисты отправят на передовую в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.