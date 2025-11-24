В Балашихе на базе Российского государственного университета народного хозяйства имени В. И. Вернадского прошел масштабный молодежный форум Общественной палаты Московской области «Подмосковье — территория возможностей». Его организовали при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«Для того чтобы каждый молодой человек мог реализовать свой потенциал, в регионе создаются все условия. Эта работа ведется на всех уровнях: на муниципальном, региональном и федеральном. Ее эффективность — в объединении усилий: министерства, Общественной палаты, вузов, учреждений по работе с молодежью, а также активного участия НКО. Только так мы сможем создать территорию возможностей для нашей молодежи», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками мероприятия стали более 200 человек из числа молодежи, представителей образовательных организаций, экспертов в сфере молодежной политики и руководителей общественных объединений. Для них провели пленарное заседание с участием проректоров по молодежной политике вузов Московской области, представителей министерства и комиссии по делам молодежной политики и патриотического воспитания Общественной палаты региона. Среди затронутых вопросов — вовлечение молодежи в общественно-полезную деятельность и помощь в их реализации.

«Сегодня мы создаем пространство, где молодые люди могут не просто обмениваться опытом, но и формировать решения, которые будут определять развитие молодежной политики в регионе», — отметил председатель комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Общественной палаты Московской области, руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Павел Ковалев.

В рамках форума также прошли заседание Совета проректоров по молодежной политике высшего образования Московской области, обсуждение практики реализации проектов «Росмолодежь.Гранты» и «Росмолодежь.Форумы», совещание начальников управлений по молодежной политике городских округов региона и не только.

Мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.