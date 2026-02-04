В Балашихе работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали пожилую женщину при ликвидации пожара

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали пожилую женщину при ликвидации пожара в одном из жилых домов в Балашихе. Многоквартирный дом загорелся днем 3 февраля.

Прибывшие на место спасатели провели разведку и установили, что загорелась квартира на пятом этаже. Практически все жильцы самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. Исключение составила пенсионерка, которая не смогла покинуть жилье из-за преклонного возраста и сильной задымленности подъезда.

Женщина махала платком из окна квартиры на девятом этаже и ждала помощи. Спасатели, используя дыхательные аппараты, добрались до пенсионерки, надели на нее спасательную маску и передали медикам.

