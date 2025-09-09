В Балашихе семья Героя России воспользовалась правом на льготную газификацию. Сейчас правом на льготное подключение газа могут воспользоваться участники специальной военной операции и члены их семей.

Старший лейтенант Александр Потапов погиб в августе 2022 года в городе Изюм. Он защитил двух человек от осколков снаряда. У Потапова остались жена и три дочери.

Подключение газа на льготных условиях в рамках программы соцгазификации стало для семьи важной мерой поддержки. Заявление было подано через сайт «Госуслуги» и оперативно рассмотрено. Специалисты АО «Мособлгаз» сопровождали семью на всех этапах работ. Весь процесс занял около месяца.

За первые шесть месяцев 2025 года такой мерой поддержкой воспользовались 93 участника СВО и около 590 ветеранов боевых действий. Работы полностью выполнены в 418 домовладениях.

«Для упрощения процесса в регионе запущен сервис «ВсеСети» на портале «Госуслуги Подмосковья», который сокращает сроки согласований с года до двух недель. Заявки на льготное подключение подаются в электронном виде, без бумажной волокиты», — рассказал муниципальный координатор партийного проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» Рустам Фахрисламов.

