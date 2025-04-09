В Балашихе снесли аварийный многоквартирный дом

В микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха ликвидировали аварийное здание расселенного жилого дома № 39, расположенное на улице Жилгородок, демонтаж провели в рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Об этом сообщает комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

«Жилой дом 1948 года постройки — двухэтажный, деревянный, общей площадью порядка 535 кв. м. С течением времени произошло снижение прочностных и эксплуатационных характеристик строительных конструкций», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По его словам, мероприятия по расселению 13 жилых помещений провели в рамках муниципальной адресной программы по развитию застроенной территории в границах центральной части микрорайона, дом снесли в первом квартале 2025 года. Работы уже завершили, строительный мусор уже утилизировали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.