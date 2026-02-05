В Балашихе состоится отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева

В июне 2026 года на трех стадионах в Балашихе организуют отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева, участниками станут более 100 команд. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

В ходе этого этапа определятся участники Кубка Игоря Акинфеева, который проведут в августе 2026 года. Отборочные матчи пройдут на стадионах «Метеор», «Труд» и «Пехорка», участниками станут спортсмены 2014 года рождения.

Отметим, что идея турнира принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Кубок Игоря Акинфеева проводится в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.