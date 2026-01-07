В Балашихе состоялся фестиваль «Хрустальный лед»

Фестиваль фигурного катания «Хрустальный лед» прошел в Балашихе. Об итогах мероприятия рассказали в администрации округа. Организатор фестиваля - АНО «МосОблПарк» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

В Балашихе мероприятие провели в Пестовском парке. Его посетили более 2,5 тыс. жителей. Помимо выступлений фигуристов-любителей прошло ледовой шоу Ильи Авербуха под названием «Зимние сказки Подмосковья».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев поздравил с зимними праздниками детей, которые приехали на ледовый спектакль в Мытищах.