В Балашихе стартовала выдача ключей в доме в ЖК «Героев»

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха с опережением графика началась выдача ключей собственникам квартир в корпусе 409 в ЖК «Героев», новоселами станут 192 семьи. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Площадь новостройки превысила 8 тыс. кв. м, в ней представлены различные форматы квартир: от студий до трехкомнатных вариантов, с готовой отделкой в актуальном скандинавском стиле. На территории комплекса уже работают два детских сада и школа, в пешей доступности находится железнодорожная станция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.