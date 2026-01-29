В Балашихе стартовали отделочные работы в рамках капремонта детского сада при гимназии

На улице Адмирала Кузнецова, 10, микрорайона Купавна в Балашихе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения № 5 Гимназии № 9, строители наполовину завершили демонтажные работы, приступили к общестроительным и отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят за счет средств областного бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.