В Балашихе суд конфисковал внедорожник у мужчины за вождение в нетрезвом виде по поддельным правам

Балашихинский городской суд конфисковал внедорожник у мужчины, который неоднократно управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и ездил по поддельному водительскому удостоверению, его признали виновным по ч. З ст. 327 УК РФ и ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

В сентябре 2024 года он управлял машиной марки LAND ROVER RANGE ROVER в Балашихе, где его остановили сотрудники ДПС. Он предъявил им подложное водительское удостоверение со своей фотографией на несуществующее лицо. Кроме того, инспекторы установили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения – ранее он уже подвергался административному наказанию за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев со штрафом в размере 200 тыс. рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Его автомобиль был конфискован в собственность государства.

