В Балашихе в 2025 году к Ассоциации ветеранов СВО присоединился 151 человек

В Балашихе в 2025 году к Ассоциации ветеранов СВО присоединился 151 новый член. Организация занимается поддержкой ветеранов специальной военной операции и их семей.

Ассоциацией руководит Герой России Иван Клещерев. Члены организации активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят тематические уроки мужества в образовательных учреждениях округа.

Также в рамках помощи членам семей бойцов Ассоциация помогает в организации отдыха детей, их переводе на бюджетные места в образовательных учреждениях и других направлениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников спецоперации в регионе.