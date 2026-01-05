В Балашихе в 2025 году к Ассоциации ветеранов СВО присоединился 151 человек
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
В Балашихе в 2025 году к Ассоциации ветеранов СВО присоединился 151 новый член. Организация занимается поддержкой ветеранов специальной военной операции и их семей.
Ассоциацией руководит Герой России Иван Клещерев. Члены организации активно участвуют в сборе гуманитарной помощи и проводят тематические уроки мужества в образовательных учреждениях округа.
Также в рамках помощи членам семей бойцов Ассоциация помогает в организации отдыха детей, их переводе на бюджетные места в образовательных учреждениях и других направлениях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников спецоперации в регионе.