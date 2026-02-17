В Балашихе возведут детский сад на 250 мест

В Балашихе в жилом комплексе «Новая Алексеевская роща» от ГК «Гранель» возводят детский сад на 250 мест, строители завершили работы по установке инженерных коммуникаций. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Прилегающую территорию уже благоустроили, там обустроены спортивные и игровые зоны, установлены малые архитектурные сооружения и теневые павильоны, проведены работы по озеленению. Площадь трехэтажного здания составляет более 3,4 тыс. кв. м, в нем предусмотрены 10 групповых комнат, включающих игровые пространства, спальни и дополнительные помещения, также комнаты для занятий кружков, зал для музыкальных мероприятий, помещение для спортивных тренировок и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.