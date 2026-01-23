В Балашихе возведут детский сад в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В Балашихе в ЖК «Новая Алексеевская роща» построят детский сад, рассчитанный на 250 мест, работы проводит ГК «Гранель». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители завершают устройство дорожного покрытия на прилегающей территории и подключение оборудования прачечной и пищеблока. В здании обустроили 10 групп с отдельными игровыми комнатами, спальными зонами, а также комнаты для занятий кружков, музыкальные и физкультурные залы, медицинские кабинеты и не только. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые зоны, установят малые архитектурные формы и систему уличного освещения.

