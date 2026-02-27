В Балашихе возведут два дома в составе ЖК «Пехра»

Девелопер проекта — ГК «Гранель» возводит жилой комплекс «Пехра» в Балашихе, на стройплощадке проходят работы по остеклению в корпусе № 8, в корпусе № 8.1 – завершены монолитные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Комплекс комфорт-класса расположен в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. Вблизи него есть Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка. В рамках проекта уже возвели девять корпусов на 7,9 тыс. квартир, школу на 1,5 тыс. учеников, три муниципальных детских сада, две поликлиники, молочную кухню, школу искусств. Кроме того, готовится к открытию диагностический центр.

