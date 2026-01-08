В Балашихе возведут новую многопрофильную больницу

В микрорайоне Ольгино в Балашихе продолжается строительство многопрофильной больницы, работы проходят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» при поддержке президента России Владимира Путина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство строительного комплекса Московской области.

Рабочие завершают возведение монолитных конструкций, ведут установку окон, монтаж инженерных сетей, утепление и отделку фасада. В строительстве задействованы около 600 специалистов и более 30 единиц техники, контроль качества и соблюдения графика обеспечивает система «Цифровой бригадир» на основе искусственного интеллекта.

Медучреждение будет рассчитано более чем на 1,1 тыс. коек, там будут работать около 3 тыс. специалистов. Для пациентов обустроят 23 операционные, клинико-диагностический центр, региональный сосудистый центр и вертолетную площадку для экстренной эвакуации. Завершить строительство объекта планируют в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в Лапино-4.