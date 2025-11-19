В Балашихе возведут пять корпусов в составе ЖК «Героев»

В микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха продолжается строительство жилого комплекса «Героев», девелопер проекта — компания «Главстрой Регионы» ведет работы в пяти корпусах. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе № 410 рабочие выполняют устройство монолитных железобетонных конструкций и каменной кладки, в доме № 411 — монтаж инженерных систем, лифтового оборудования и металлоконструкций, устройство кровли, наружных и внутренних стен, установка оконных и балконных блоков. Кроме того, продолжается строительство корпусов № 412, № 413 и № 610.

На территории ЖК также создают благоустроенные дворы, образовательные учреждения и общественные пространства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.