В Балашихе врачи помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной
Врачи в Балашихе помогли родиться ребенку с пятикратным обвитием пуповиной
Фото: [unsplash.com]
В Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе врачи провели успешные роды с редким акушерским случаем — пятикратным обвитием пуповины вокруг шеи плода. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Врач акушер-гинеколог МОПЦ Лариса Иванчук уточнила, что женщине планировали провести естественные роды. Однако в ходе кардиотокографии у нее выявили патологические изменения.
«В связи с ухудшением состояния ребенка было принято решение о срочном оперативном родоразрешении — кесаревом сечении. Операция прошла без осложнений», — уточнила врач.
По ее словам, пятикратное обвитие плода является редким и опасным случаем. Работа врачей способствовала тому, что ребенок родился без травм и осложнений. Мать и новорожденного уже выписали домой.
Напомним, что ознакомиться с системой родовспоможения в регионе можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».
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