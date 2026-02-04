В Балашихе ввели в эксплуатацию корпус в ЖК «Героев»

В жилом комплексе «Героев» городского округа Балашиха ввели в эксплуатацию новый корпус 412, соответствующее разрешение выдали компании «Главстрой Регионы». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании 17 этажей, его площадь составила около 13,5 тыс. кв. м. Для жильцов обустроили 320 квартир с отделкой your choice различных планировок: от классических до «евро» форматов. На первых этажах предусмотрены объекты коммерческой инфраструктуры. На территории комплекса также открыты два детских сада и школа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья.