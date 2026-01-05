В Балашихе за 2025 год капитально отремонтировали теплосети в восьми микрорайонах: Балашиха-2, Купавна, Павлино, Янтарный, Изумрудный, Южное Кучино, Заря, Северный.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области до этого сообщили, что в регионе завершилась передача РСО 350 единиц новой спецтехники.

В Балашихе специалисты заменили устаревшие участки трубопроводной системы. При выполнении работ были задействованы высокотехнологичные материалы. Работы позволили добиться роста энергоэффективности системы теплоснабжения и минимизировать тепловые потери при транспортировке ресурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе работ в рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.