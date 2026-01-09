В Балашихе за год отремонтировали более 100 подъездов

По итогам 2025 года в Балашихе провели ремонт 130 подъездов многоквартирных жилых домов, работы проходили в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа со ссылкой на Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В рамках ремонта специалисты покрасили стены и потолки, восстановили штукатурку, устранили трещины и сколы, заменили освещение, почтовые ящики, входные и тамбурные двери и не только. В некоторых подъездах на стенах были нарисованы яркие изображения, в других — создали декоративную конструкцию вокруг дверных проемов лифтов.

