В Балашихе задержали мужчину, похитившего деньги из кассы магазина

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Балашихинское» задержали ранее судимого 28-летнего местного жителя, которого подозревают в совершении грабежа. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что вечером он зашел в продуктовый магазин, расположенный на улице Маяковского, и пробрался за прилавок, пока в здании не было продавца и посетителей. Когда сотрудница магазина вышла из подсобного помещения, грабитель схватил ее и потащил к кассе, однако той удалось убежать. После этого нападавший забрал деньги и скрылся.

Полицейским удалось установить личность подозреваемого в совершении преступления и задержать его по месту жительства. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ, мужчине грозит заключение под стражу.

Ранее в Подмосковье задержали грабителя, совершившего серию краж из частных домов на 3 млн рублей.