В Балашихе завершат строительство детского сада в ЖК «Новая Алексеевская роща»

В Балашихе в ЖК «Новая Алексеевская роща» продолжается строительство детского сада, рассчитанного н 250 мест, девелопер проекта ГК «Гранель» завершил устройство инженерных систем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Строители уже выполнили все строительно-монтажные работы, а также провели благоустройство: на территории разместили спортивные и детские площадки, малые архитектурные формы и теневые навесы.

В здании три этажа, его площадь составила более 3,4 тыс. кв. м. Для детей обустроили 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, а также кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок и не только. На территории ЖК уже введены в эксплуатацию три жилых дома, ведется строительство четвертого корпуса. Рядом открыта плоскостная парковка.

