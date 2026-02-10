В Балашихе завершили кровельные работы в детском саду в ЖК «Новоград Павлино»

В ЖК «Новоград Павлино» Балашихи группа «Самолет» продолжает строительство четвертого детского сада, рассчитанного на 205 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, строители завершили кровельные работы и остекление. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Стройготовность социального объекта превысила 55%, ввод детского сада в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Специалисты ведут монтаж инженерных сетей, устройство вентилируемого фасада, этап черновой отделки помещений и другие работы.

Общая площадь трехэтажного здания составит около 3,4 тыс. кв. м, в нем разместят девять групповых помещений, каждое из которых включает игровые зоны, спальни, буфетные, раздевалки и санузлы. Кроме того, там появятся физкультурный зал, кружковые помещения, актовый зал, медицинский блок с процедурным кабинетом, пищеблок полного цикла, кабинет психолога и логопеда. На прилегающей территории обустроят отдельные прогулочные площадки с игровыми элементами и теневыми навесами.

