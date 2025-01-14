В Белгороде задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у подмосковного пенсионера более 15 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Королеву задержали 22-летнего жителя Белгорода, которого подозревают в работе на телефонных мошенников, обманувших 65-летнего жителя Королева. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что мужчине позвонили неизвестные под видом сотрудников ФСБ и Центробанка и сообщили ему, что кто-то взломал его личный кабинет на портале Госуслуг и заблокировал банковские счета. Для сохранения сбережений они предложили пенсионеру перевести все свои денежные средства в размере более 12 млн рублей на указанный ими «безопасный счет», а после — убедили его продать автомобиль. В общей сложности потерпевший отдал мошенникам более 15 млн рублей.

Еще через несколько дней аферисты вновь позвонили мужчине и призвали его продать свою квартиру, потому что ей пытаются завладеть. Он обратился к риелтору, который заподозрил неладное и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Оперативники установили, что потерпевший переводил деньги на банковские счета, которые принадлежали гражданам из другого региона. Так им удалось задержать жителя Белгорода, который выполнял роль обнальщика. Ему грозит заключение под стражу. Других причастных к преступлению ищут.

Ранее сообщалось, что курьера мошенников, обманувших пенсионерку на 700 тыс. рублей, задержали в Сергиевом Посаде.