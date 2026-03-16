В Белоозерском построят новостройку для переселенцев из аварийного жилья
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На кварталах А, В, Г 2-го микрорайона города Белоозерского Воскресенского округа построят многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья, разрешение на проведение работ получено, они пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В новостройку до конца IV квартала 2027 года переедут жители 140 квартир общей площадью 5,7 тыс. кв. м. Пока они живут в аварийных домах по адресам улица Московская, 4В, 27, Мичурина, 2, Стандартная, 7, Маркина, 1/12, Андреса, 7г города Воскресенск, улиц Октябрьская, 27, 32, 35, 37, 39, 41 и другим.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.