В бюджет подмосковного Пушкинского округа поступило около 10 млрд рублей собственных доходов

По итогам 2024 года налоговые и неналоговые доходы бюджета Пушкинского округа составили 9,4 млрд рублей, что на 19,6% больше в сравнении с показателями предыдущего года. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов Московской области.

В ведомстве уточнили, что такая динамика обусловлена финансовым результатом предпринимателей и ростом фонда оплаты труда. Налоговые доходы муниципалитета достигли отметки в 8,4 млрд рублей, большинство из них составили налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и платежи по налогу, взимаемому в рамках упрощенной системы налогообложения (УСН). Неналоговые доходы составили 1 млрд рублей, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.