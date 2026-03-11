В Богородском началось строительство лакокрасочного производства

В Старой Купавне Богородского округа началось строительство лакокрасочного производства мощностью около 6,2 тыс. тонн продукции в год, там будут выпускать эмали и грунт-эмали для промышленности и строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс будет состоять из производственно-складского здания с административно-бытовым блоком, цеха по производству красок, склада твердого сырья и склада готовой продукции. К основному одноэтажному корпусу пристроят трехэтажный административно-бытовой блок. Реализация проекта позволит создать в округе новые рабочие места, застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Он планирует завершить работы в третьем квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.

