В Богородском началось строительство лакокрасочного производства

В Старой Купавне Богородского округа началось строительство лакокрасочного производства мощностью около 6,2 тыс. тонн продукции в год, там будут выпускать эмали и грунт-эмали для промышленности и строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.