В Богородском началось строительство лакокрасочного производства
Строительство лакокрасочного производства стартовало в Богородском
Фото: [Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT]
В Старой Купавне Богородского округа началось строительство лакокрасочного производства мощностью около 6,2 тыс. тонн продукции в год, там будут выпускать эмали и грунт-эмали для промышленности и строительства. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Комплекс будет состоять из производственно-складского здания с административно-бытовым блоком, цеха по производству красок, склада твердого сырья и склада готовой продукции. К основному одноэтажному корпусу пристроят трехэтажный административно-бытовой блок. Реализация проекта позволит создать в округе новые рабочие места, застройщиком выступает индивидуальный предприниматель. Он планирует завершить работы в третьем квартале 2027 года.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.