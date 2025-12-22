В Богородском наполовину завершили демонтажные работы в рамках капремонта Центра образования

На улице Ленинской, 182, в деревне Большое Буньково Богородского округа продолжается капитальный ремонт Центра образования № 26, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Здание построили в 1970 году. В нем проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.