В Богородском наполовину завершили демонтажные работы в рамках капремонта Центра образования
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
На улице Ленинской, 182, в деревне Большое Буньково Богородского округа продолжается капитальный ремонт Центра образования № 26, подрядчик наполовину завершил демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их планируют завершить к 1 сентября 2026 года.
Здание построили в 1970 году. В нем проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.
