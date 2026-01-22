В Богородском округе 100-летней жительнице помогли решить вопрос с засором канализации

В Богородском округе 100-летней жительнице Нине Ивановне Уткиной помогли решить вопрос с засором канализации. Об этом сообщили в администрации округа.

В целом в Подмосковье за неделю работники Мособлводоканала устранили 259 засоров канализации, отметили до этого в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Уткина обратилась за помощью к местному депутату Олегу Коблякову. Жительница рассказала, что в ее доме произошел серьезный засор канализационного стояка.

При содействии депутата и руководителя теруправления Олега Воронцова все необходимые работы были оперативно проведены. Специалисты коммунальных служб устранили засор, проверили инженерную систему и ликвидировали последствия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается коммунальная инфраструктура.