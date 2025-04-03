В Богородском округе на треть завершили капремонт дошкольного отделения Центра образования

В селе Кудиново Богородского округа продолжается капитальный ремонт здания дошкольного отделения Центра образования № 35, работы завершили на треть. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте трудятся более 60 специалистов и используется три единицы техники. Строители завершают демонтажные работы, ведется кладка перегородок, устройство стяжки пола и штукатурка стен. Рабочие заняты электромонтажными работами и монтажом трубопроводов внутренней канализации», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы и нацпроекта «Семья», их планируют завершить к началу нового учебного года. Общая площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. м. В нем заменят кровлю, входную группу, обновят внутренние помещения и не только.

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