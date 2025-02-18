В Богородском округе откроется обновленное дошкольное отделение Центра образования

В селе Кудиново Богородского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения «Центра образования № 35», его планируют завершить к началу нового учебного года. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На данный момент подрядчик завершает кровельные работы. В штате работает 23 человека, которые занимаются отделочными работами и монтажом инженерных систем», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета. Строителям предстоит обновить фасад здания, заменить все инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений и не только.

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