В Богородском округе открыли обновленный образовательный центр

В поселке Зеленом Богородского округа после капитального ремонта открыли образовательный центр № 29, в новом учебном году здесь будут обучаться 730 детей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Исполняющая обязанности директора Евгения Фомичева отметила, что в этом году школе исполняется 40 лет. После ремонта в образовательном центре появились расширенный пищеблок и спортивный зал, современные оборудованные кабинеты. Кроме того, здесь открывается десятый предпрофильный класс — предпринимательский, где школьники будут углубленно изучать математику и обществознание.

«Школа — это место, где формируется характер и реализуются мечты. Хочется верить, что в наших стенах каждый сможет реализовать свои способности и добиться успеха», — отметила Фомичева.

Ремонт провели в рамках государственной программы и национального проекта «Молодежь и дети».

