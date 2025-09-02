В Богородском округе открыли обновленный образовательный центр
Фото: [Ксения Пашуто]
В поселке Зеленом Богородского округа после капитального ремонта открыли образовательный центр № 29, в новом учебном году здесь будут обучаться 730 детей. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Исполняющая обязанности директора Евгения Фомичева отметила, что в этом году школе исполняется 40 лет. После ремонта в образовательном центре появились расширенный пищеблок и спортивный зал, современные оборудованные кабинеты. Кроме того, здесь открывается десятый предпрофильный класс — предпринимательский, где школьники будут углубленно изучать математику и обществознание.
«Школа — это место, где формируется характер и реализуются мечты. Хочется верить, что в наших стенах каждый сможет реализовать свои способности и добиться успеха», — отметила Фомичева.
Ремонт провели в рамках государственной программы и национального проекта «Молодежь и дети».
