В Богородском округе появится первый в России высотный автоматизированный склад

В Подмосковье построят первый в стране автоматизированный высотный склад. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Проект по созданию автоматизированного хаба «Богослово» будет реализован ГК «Ориентир» и X5 Group на территории Богородского округа.

Склад построят на пересечении трасс М-7 и ЦКАД в 45 км от МКАД, Таким образом, будет обеспечена прямая доступность к трем федеральным магистралям и железнодорожной инфраструктуре.

Высота объекта составит 27 м, а площадь — более 43 тыс. кв. м. Управление инженерными системами в центре будет полностью цифровым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе был открыт первый роботизированный распределительный центр «Магнита».