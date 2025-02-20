В Богородском округе возведут две новостройки для переселенцев из аварийного жилья

В Старой Купавне Богородского округа на улице Кирова возводят два многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья, работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

На объекте задействованы 167 рабочих и три единицы техники, они выполняют устройство фасада, остекление балконов, монтаж натяжных потолков и другие работы. В новостройки смогут переехать более 560 граждан из 185 аварийных помещений. Завершить работы планируют в третьем квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.