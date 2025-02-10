В Богородском округе задержали иностранцев, вовлекавших сограждан в занятия проституцией

Вовлекавших сограждан в занятие проституцией сограждан задержали в Богородском

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Фото: [REGIONS/Александр Смолин]

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России и МУ МВД России «Ногинское» при силовой поддержке Росгвардии задержали 56-летнюю уроженку одной из стран Средней Азии, ее 29-летнего сына и 32-летнюю невестку по подозрению в организации нелегального бизнеса в сфере интимных услуг. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что они арендовали квартиру на территории Богородского округа и под предлогом предоставления официальной работы приглашали в Россию соотечественниц, которых вовлекали в занятие проституцией.

«В ходе отработки полученной оперативной информации сотрудники полиции в квартире, расположенной в одном из домов на ул. Кирова в г. Старая Купавна, после передачи денег за оказание интимных услуг клиенту задержали шесть женщин в возрасте от 27 до 43 лет», — отметила Петрова.

По ее словам, в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ, на двух из них — по ст. 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания на территории России.

В отношении троих иностранцев, вовлекавших людей в занятия проституцией, возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 240 УК РФ, им грозит заключение под стражу.

Ранее вв Подмосковье задержали троих вандалов, погасивших Вечный огонь.

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