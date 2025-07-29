В Богородском округе завершат капремонт Центра образования

На улице Маяковского в Электроуглях Богородского округа завершается капитальный ремонт здания Центра образования № 30, стройготовность объекта превысила 95%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке 25 рабочих и две единицы техники. Завершается монтаж инженерных сетей, чистовая отделка помещений, ведется завоз и расстановка мебели. На прилегающей территории ведутся работы по благоустройству», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 3,3 тыс. кв. м. Рядом с ним строители устанавливают детские игровые комплексы, а также ограждение спортивной площадки. Ремонт проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Открыть учреждение планируют к началу нового учебного года.

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