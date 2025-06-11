В Богородском округе завершат капремонт второго корпуса Центра образования

На улице Маяковского в городе Электроугли Богородского округа продолжается капитальный ремонт второго учебного корпуса центра образования № 30 имени дважды Героя Советского Союза, главного маршала авиации А. И. Колдунова, стройготовность объекта достигла 80%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке строители ведут чистовую отделку помещений, монтаж инженерных коммуникаций, устройство входных групп. На прилегающей территории ведется благоустройство», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств областного бюджета, их планируют завершить в августе 2025 года.

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