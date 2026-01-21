В Богородском появится завод по производству оборудования для водоподготовки

Компания «ТД Мистерия» построит завод по выпуску оборудования для котельных и водоподготовки в Богородском округе, для реализации инвестпроекта ей передали земельный участок на льготных условиях – без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На участке компания реализует проект строительства производства оборудования для водоподготовки и котельных. Объем инвестиций в проект составит около 830 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятии создадут более 70 рабочих мест. Там будут выпускать оборудование для монтажа систем водообеспечения и водоотведения, а также для монтажа котельных станций. Запустить производство планируют в 2029 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.