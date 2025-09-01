В Богородском после капремонта открылся Центр образования

На улице Маяковского, 34, города Электроугли Богородского округа 1 сентября после капитального ремонта открылся Центр образования № 30. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети». В рамках ремонта строители обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации и не только. Кроме того, для безопасности школьников здесь модернизировали системы видеонаблюдения.

В общей сложности в Подмосковье 1 сентября открылись 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил учеников и педагогов гимназии им. Примакова с Днем знаний.