В Богородском провели ремонт элементов инфраструктуры и уборку снега

Специалисты Мосавтодора в рамках работы по зимнему содержанию региональных дорог провели ремонт элементов дорожной инфраструктуры и уборку снега в Богородском округе, чтобы обеспечить безопасность участников движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, например, специалисты Раменского РУАД отремонтировали светофоры на улицах Индустриальной, Советской Конституции и Текстилей в Ногинске, очистили от снега и наледи тротуары и пешеходные зоны в окружном центре, проезжую часть – в Старой Купавне, селе Мамонтово и деревне Бездедово. Кроме того, они опили аварийные деревья вдоль придорожной полосы в деревне Авдотьино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.