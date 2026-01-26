В Богородском стартовали отделочные работы в рамках капремонта Центра образования

На улице Ленинской, 182, деревни Большое Буньково Богородского округа продолжается капитальный ремонт «Центра образования № 26», подрядчик завершает демонтажные и приступает к общестроительным и отделочным работам. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры и нацпроекта «Молодежь и дети», их завершат к 1 сентября 2026 года.

Корпус построили в 1970 году. В нем проведут кровельные и фасадные работы, обновят входную группу, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.