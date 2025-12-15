В Богородском строители завершат демонтажные работы в дошкольном отделении Центра образования

На улице Чапаева, д.14, в Старой Купавне Богородского округа продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения Центра образования № 25, подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к отделочным. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Семья», их планируют завершить в 2026 году.

Площадь здания составляет более 1,8 тыс. кв. м. В нем выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен и не только.

