В больницах Подмосковья начали использовать ИИ для назначения лекарств

В подмосковных больницах начали использовать новый ИИ-инструмент, который помогает врачам с назначением лекарств. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, система проверяет назначение врача по 15 параметрам, анализируя потенциальные риски. Это может быть несовместимость препаратов, возможность превышения рекомендованных сроков приема или дозировки.

Инструмент используется в рамках как очного приема, так и телемедицинской консультации.

«Важно, что модуль является исключительно помощником врача, решение о назначении препарата остается за специалистом», — подчеркнул зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития ИИ-проектов в регионе.