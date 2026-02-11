В больницах Подмосковья в пилотном режиме начали тестировать ИИ-проект по диагностике

В медучреждениях Подмосковья в пилотном режиме начали тестировать новый ИИ-проект — диагностический ассистент AIDA. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Цель ассистента — помочь терапевтам и врачам общей практики с постановкой заключительного диагноза, используя для этого информацию из медкарты пациента. На основе этих данных система формирует предположение по одному из 95 самых распространенных диагнозов.

Как отметили в министерстве, работа ассистента будет строиться по принципу «второго мнения». После установки врачом диагноза система формирует собственный вывод. Если мнение совпадает, то сервис подтвердит решение медика. Если мнения расходятся, то будет предложен альтернативный вариант. При этом окончательное решение всегда будет оставаться за врачом.

