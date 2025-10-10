В больницах Подмосковья ввели в работу еще четыре единицы тяжелого оборудования. Это три рентген-аппарата и один маммограф, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Два рентген-аппарата передали хирургическому корпусу Серпуховской больницы, еще один — филиалу областного клинического противотуберкулезного диспансера в Дмитрове, а маммограф — Центру общественного здоровья Воскресенской больницы.

Технику закупили по нацпроекту по поручению губернатора. На эти цели было направлено более 100 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по закупке нового оборудования для медицинских учреждений области.