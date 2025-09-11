В больницах Солнечногорска и Наро-Фоминска заработали новые рентген-аппараты

В Андреевской поликлинике Солнечногорской больницы и Селятинской поликлинике Наро-Фоминской больницы ввели в работу новые цифровые рентген-аппараты, их закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«От оснащения больниц современной медтехникой напрямую зависит точность диагностики заболеваний. Продолжаем закупать новое оборудование в наши больницы», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в общей сложности с начала 2025 года в региональные медучреждения поступили 58 цифровых рентген-аппаратов. На закупку техники в Наро-Фоминскую и Солнечногорскую больницы направили почти 50 млн рублей. Отметим, что направления на исследования на аппаратах выдаст лечащий врач.

