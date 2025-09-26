В больнице Балашихи появились семь единиц нового тяжелого оборудования

В Балашихинской больнице с начала 2025 года ввели в работу семь новых единиц тяжелого оборудования – аппарат КТ, три рентген-аппарата, два маммографа и флюорограф, сообщает Министерство здравоохранения Московской области. Его закупили в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Продолжаем в Подмосковье масштабную работу по оснащению больниц и поликлиник современным тяжелым оборудованием. С начала года мы поставили в наши медучреждения 66 рентген-аппаратов на сумму более 1,5 млрд рублей», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Один из них недавно появился в Балашихе, его установили в стационарном отделении взамен старой аналоговой техники в Железнодорожном филиале. Диагностику на нем будут проходить пациенты травмпункта, ее будут выполнять бесплатно, по полису ОМС. Главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова подчеркнула, что появление нового оборудования позволяет делать диагностические исследования более доступными для жителей.

